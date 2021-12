Medier: Foden og Grealish benket etter barbesøk

Den engelske City-duoen ble i The Telegraph avbildet i tilsynelatende lystig lag på en bar etter tirsdagens 7-0-nedsabling av Leeds. Fem dager senere ble både Foden og Grealish sittende på benken hele kampen da serielederen i Premier League knuste Newcastle 4-0.

Etter sistnevnte kamp kom det et lite hint fra City-manager Josep Guardiola om at de to spillerne ikke ble hvilt. Han kommer også med en advarsel til spillerne om å fokusere på de riktige tingene.

– Jeg følger veldig godt med på oppførselen utenfor banen. Og når det som skjer utenfor banen, ikke er bra, kommer de ikke til å spille, sier Guardiola til BBC.

– De må være fokuserte hele tiden på grunn av distraksjonene i julen og alt som skjer, legger han til.

Foden og Grealish kom begge på scoringslista i den nevnte Leeds-kampen for en uke siden. Neste City-kamp spilles hjemme mot Leicester 2. juledag.

