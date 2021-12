Rosenborg og HamKam enige om Rekdal-avtale

Det melder Hamar Arbeiderblad søndag.

Ifølge avisen skal HamKam ha krevd 4 millioner kroner i kompensasjon for duoen. Rekdal har en klausul i kontrakten som sier at han kan gå fri for 400.000 kroner, men det har ikke Frigård.

HA skriver at Rosenborg har gått med på å betale en sum på underkant av det HamKam krever.

Mens Rekdal har hatt lyst til å ha med seg assistenten til sin nye trenerjobb, har ikke HamKam ønsket å slippe Frigård. Klubben skal ha sett på ham som en høyaktuell kandidat til å ta over etter Rekdal.

