Koronarammede Chelsea avga nye poeng mot Wolves som var nærmest seieren

Chelsea, som i tillegg har slitt med svake resultater i ligaen den siste tiden, fikk det tøft borte mot solide Wolverhampton.

Hjemmelaget kjørte på fra start og kunne fort ledet etter førsteomgang, men med ett mål annullert for offside og en misbrukt kjempesjanse fra Leander Dendoncker, var det målløst til pause.

Det var lite som tydet på mål etter pause, men etter 78 minutter var Christian Pulisic nære da han ble spilt alene med keeper. José Sá i Wolves-buret reddet forsøket.

Chelsea måtte nok en gang stille uten en ren spiss på laget, ettersom Romelu Lukaku og Timo Werner har blitt bekreftet koronasmittet og Kai Havertz ikke er kampklar.

Det var Chelseas tredje poengtap på deres fire siste ligakamper. Laget taper dermed ytterligere terreng til Manchester City på toppen av Premier League. Chelsea er nå 6 poeng bak City, etter at de lyseblå fra Manchester vant 4-0 over Newcastle søndag.

Wolves tok kommandoen

Wolverhampton trodde de hadde tatt ledelsen etter et snaut kvarter. Fernando Marçal slo et innlegg inn i boksen, der Raúl Jiménez prøvde og feilet å treffe ballen. Istedenfor trillet den ut til Daniel Podence, som skjøt i mål, men scoringen ble ikke tellende. Jimenez var i offside og målet ble annullert.

Etter 41 minutter fikk Wolves en kjempesjanse til å score. Et flott innlegg fra Podence ble møtt av belgiske Dendoncker, som fikk heade upresset fra seks meter. Forsøket gikk rett på Chelsea-keeper Edouard Mendy og Chelsea slapp med skrekken.

Chelsea kom mer med etter pause, men kom ikke til store muligheter annet enn skuddet til Pulisic.

Wolverhampton holdt tett bakover og satset på kontringer. Hjemmelaget klarte heller ikke å skape stort og dermed endte kampen 0-0.

Søkte om utsettelse

Chelsea søkte tidligere på dagen å få kampen utsatt, ettersom flere av deres spillere er blitt smittet av koronaviruset. Forespørselen ble avvist av Premier League, til sinne fra Chelsea-leiren.

– Vi er sinte og skuffet. Vi følte vi hadde en god sak. Vi har sju positive tilfeller. Situasjonen føles ikke ut som den vil stoppe. Vi søkte om å få kampen utsatt, men det ble avvist, sa Chelsea-trener Thomas Tuchel før kampen.

Chelseas kamp mot Wolves var bare en av fire kamper som ble spilt i den engelske toppdivisjonen denne helgen. Seks kamper har blitt utsatt grunnet koronasmitte i diverse klubber.

London-klubben måtte stille med bare fire utespillere på benken. Lukaku, Werner, Callum Hudson-Odoi og skadde Ben Chilwell har fått konstatert viruset, mens andre stjerner som Jorginho og Havertz manglet også i Chelsea-troppen.

Det gjorde at det ble nok et poengtap for Chelsea. Til uka venter Brentford i ligacupen onsdag, etter det er nytt Premier League-oppgjør borte mot Aston Villa søndag, dersom det ikke blir utsatt.

