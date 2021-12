Chelsea-leiren irritert etter avslag – ba om å få kamp utsatt

Chelsea leverte inn forespørselen lørdag ettermiddag, og skal ha fått den avvist søndag formiddag, skriver Sky Sports.

Det irriterer Chelsea-leiren, som sliter tungt med koronasmitte hos flere sentrale førstelagsspillere for tiden. Både Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi og skadde Ben Chilwell har fått konstatert viruset.

– Vi er dypt skuffet over at forespørselen ble avvist. Vi føler at vi hadde en god sak for å få dagens kamp utsatt på grunn av spillernes helse og sikkerhet, sier en talsperson for Chelsea.

Lagoppstillingen mot Wolves viser de blåkleddes problemer på spillerfronten. De har kun fire utespillere på benken. Stjernene Jorginho og Kai Havertz er heller ikke å se i troppen. Det er ukjent hva som er årsaken til det.

Chelsea har tapt en del poeng i det siste. Tap for West Ham og uavgjort mot et korona- og skaderedusert Everton er fasit på de siste tre kampene. Mellom der slo de Leeds 3-2 etter at Jorginho ble matchvinner med et straffespark på overtid.

Allerede har seks kamper denne Premier League-runden blitt utsatt, og Brentford-trener Thomas Frank har ytret ønske om en fotballpause slik at klubbene kan få kontroll på situasjonen.

Premier League sier at de vurderer hver søknad om utsettelse på en-kamp-til kamp-basis, og at alle avgjørelser faller på bakgrunn av koronaregler.

