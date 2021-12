Nådde finalen i fjor – Chelsea og Reiten slått ut i gruppespillet i år

Wolfsburg-kaptein Svenja Huth ble den store helten for Wolfsburg. Hun scoret de to første målene og la opp til det tredje. Tabea Wassmuth scoret de to siste målene og er gruppespillets toppscorer med åtte.

Forrige sesong tok Chelsea seg helt til finale i turneringen, men denne sesongen går cupspillet uten blåtrøyene. Chelsea startet torsdagen tre poeng foran Juventus og Wolfsburg, men begge rivalene tok seg forbi på målforskjell i innbyrdes oppgjør mellom de tre.

– Det er ingen tvil om at dette er den tøffeste gruppa, sa Chelsea-manager Emma Hayes før torsdagens kamp, og det er vanskelig å være uenig i den vurderingen.

Juventus vant 4-0 over Servette og tok 2.-plassen.

Reiten spilte fra start for et redusert Chelsea-lag. Maren Mjelde og Lauren James var uaktuelle med skader, mens Ann-Katrin Berger og Drewe Spence er koronasmittet.

[ Reiten og Chelsea sløste med sjansene mot Juventus ]

God start

Wolfsburg trengte å vinne med to mål for å passere Chelsea og grep taktpinnen umiddelbart. Etter et kvarter satte Huth opp Shanice van de Sanden, som skjøt fra spiss vinkel. Keeper Zecira Musovic slo ballen ut i feltet. Der klarerte Millie Bright rett til Huth, som kunne sette inn 1-0.

I det 23. minutt kom Wassmuth til dødlinja etter fint spill. Pasningen gikk skrått ut til Huth, som brdsidet inn 2-0. Da var Chelsea nede på tredjeplass. Laget trengte et mål for å klatre, men fikk det aldri.

I det 60. minutt kom i stedet 3-0. Et langt utspill fra keeper ble stusset i bakrom. Huth spilte fram Wassmuth, som scoret alene med keeper.

I det 78. minutt knuste Wassmuth siste rest av håp ved å utnytte en feil av Bright og sette inn 4-0. Da var Reiten byttet ut.

[ Helnorsk mål da Barcelona lekte – Maanum og Arsenal måtte slite seg videre ]

Perfekt for PSG

Tidligere torsdag vant Paris Saint-Germain med Celin Bizet Ildhusøy på benken 6-0 over Breidablik. Dermed kopierte laget tittelforsvarer Barcelona som de eneste lag uten poengtap i gruppespillet. PSG unngikk til og med baklengsmål med 25-0 på sine seks kamper. Barcelona stoppet på 24-1.

Disse er klare for mandagens kvartfinaletrekning, gruppevinnere: Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Barcelona, Lyon. Toere: Juventus, Real Madrid, Arsenal, Bayern München.

[ Hegerberg-show i storseier i mesterligaen – nådde ny milepæl ]