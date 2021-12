Frustrerte RBK-fans slo til med bannere utenfor kontoret: – En skam for byen

Det er Adresseavisen som skriver at to bannere med påskriften «avgå!» og «styret – en skam for byen» var hengt opp på veggen på RBK-brakka i løpet av natt til torsdag.

– Det er litt sørgelig at folk bruker slike midler. Men det er lov, sier styreleder Ivar Koteng til avisen.

Torsdagens markering kommer etter at det har stormet rundt RBK de siste dagene.

Tirsdag ble det kjent at 58 medlemmer i klubben har sendt brev til Rosenborg-styret. Der ber de styret om å gå av. Bak initiativet står supportergruppen «Falkenkameratene».

Rosenborg-toppene har for tiden hendene fulle med å få ansatt en ny hovedtrener i klubben etter Åge Hareide. Onsdag meldte Adresseavisen og TV 2 at Kjetil Rekdal er ønsket av et samlet styre i trønderklubben.

Styredeler Koteng og HamKams daglige leder Bent Svele har begge bekreftet kontakt med tanke på samtaler mellom partene.

[ Enstemmig RBK-styre vil ha Rekdal som trener: – Lang vei å gå ]