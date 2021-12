Tre kamper i Championship utsatt etter koronautbrudd

Det blir den andre QPR-kampen på rad som settes på vent. Mandag hadde ikke London-laget nok spillere tilgjengelig til bortemøtet med Sheffield United.

Stefan Johansen er kaptein for et Queens Park Rangers som gjør det godt i mesterskapsserien og kjemper om opprykk til Premier League.

Reading opplyste onsdag at klubben har et betydelig antall positive PCR-tester for korona blant spillere på både første- og U23-laget. Utbruddet utsetter lørdagens hjemmekamp mot Luton.

Senere tikket det også inn avbud fra Millwall foran helgens hjemmekamp mot Preston. London-laget har et større antall smittetilfeller blant spillere og støttepersonell.

Den siste tiden har det også vært utsatte kamper i Premier League.

[ Premier League-kamp utsatt etter smitte i Kings lag ]