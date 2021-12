Storklubber med ultimatum foran afrikamesterskapet – truer med å holde igjen spillere

Årsaken er bekymringer knyttet til koronaviruset og hvordan hygienetiltak og andre grep skal overholdes under mesterskapet, som spilles i Kamerun fra 9. januar.

ECA er kritisk til at en koronaprotokoll for mesterskapet ennå ikke er på plass. Foreningen antyder at klubber ikke vil gjøre sine spillere tilgjengelige for landslagsspill med mindre en slik protokoll kommer på plass, skriver nyhetsbyrået AFP.

Brevet fra ECA (European Club Association) er adressert til Det internasjonale fotballforbundets (Fifa) visegeneralsekretær, Mattias Grafström. Der stiller foreningen også krav om en rekke forhold som må være på plass for at klubbene i Europa skal frigi sine spillere.

Flere europeiske storklubber har landslagsaktuelle afrikanere i sine tropper. Blant annet kan Liverpool måtte klare seg uten Mohamed Salah (Egypt), Sadio Mané (Senegal) og Naby Keita (Guinea) i perioden der afrikamesterskapet spilles.

