Hegerberg med CL-mål nummer 56 da Lyon sikret gruppeseieren

Hegerberg spilte hele kampen og scoret 2-0-målet som punkterte den. Seieren gjør at Lyon vant sin gruppe to poeng foran Bayern München, som forrige måned påførte den franske klubben gruppespillets eneste nederlag.

Hegerberg kommer i stadig bedre form etter det langvarige skadeoppholdet, og hun har nå scoret i fem kamper på rad i ulike turneringer.

I det 52. minutt løp hun fra gjestenes stopper Beata Kollmats og møtte et innlegg fra Selma Baha inne i målgården. Hun skled ballen i mål og jublet for sin 56. scoring i turneringen.

Hegerberg rakk så vidt å slå scoringsrekorden til Anja Mittag i mesterligaen før en korsbåndskade ødela både for henne og klubben. Hun sto med 53 CL-scoringer i over to år, men nå er hun godt i gang med målproduksjonen igjen.

Etterlengtet mål

Sitt comeback fikk hun mot nettopp Häcken 5. oktober. Det var hennes første kamp på 625 dager. Forrige uke scoret hun sine første mesterligamål siden 30. oktober 2019 i 5-0-seieren borte mot Benfica, og onsdag kunne hun endelig igjen juble for CL-scoring hjemme i Décines.

Catarina Macario ga Lyon ledelsen i det 35. minutt. Amandine Henry gjorde 3-0 kvarteret før slutt etter å ha overrumplet en motspiller med ballen i egen målgård, før innbytter Janice Cayman satte punktum.

Lyon hadde vunnet mesterligaen fem ganger på rad før Barcelona overtok tronen forrige sesong. Nå er den franske klubben klar for vårens cupspill med ambisjon om å ta tronen tilbake.

Bayern München slår følge til kvartfinale. Den tyske klubben hevnet poengtapet borte mot Benfica med 4-0-seier hjemme onsdag.

Häcken, som slo ut Vålerenga i avgjørende kvalifiseringsrunde før det historiske gruppespillet, endte sist i gruppa med en seier (mot Benfica) og fem tap.

