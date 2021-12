Medlemmene startet underskriftskampanje for å få RBK-styret til å gå av

Det nærmer seg 100 signaturer, opplyser Kyrre Rødsjøsæter i Falkenkameratene til Nidaros.

Falkenkameratene er en medlemsgruppe i Rosenborg.

Han og 57 andre har gått sammen i et brev sendt til styret i trondheimsklubben. Der ber de styret stille sine verv til disposisjon så fort som mulig.

– Dette er frustrasjon over flere år, og vi har etter hvert fått en økt mengde medlemmer bak oss. I styret, ikke alle har vært like lenge, men noen har vært i styret voldsomt lenge. Over flere år har de ikke klart å gjøre noe ut av det klubben kan være, forteller Rødsjøsæter til Nidaros.

– Vi sakker akterut, fortsetter han.

Styret i Rosenborg har for tiden hendene fulle med å få ansatt en ny hovedtrener i klubben. Milos Milojevic var i Trondheim for å møte RBK-ledelsen sist uke. Det endte ikke med noen ansettelse, og mandag fikk han sparken i Hammarby grunnet flørten med trønderne.

Også Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen har vært koblet til klubben, men han ser ut til å skrive ny kontrakt med nordlendingene.

