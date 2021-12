Haaland nominert til Fifpros verdenslag – Salah vraket

Den internasjonale fotballspillerorganisasjonen Fifpro kunngjorde tirsdag de nominerte til årets ellever både for kvinner og menn. Der er Haaland det eneste norske navnet, selv om Caroline Graham Hansen har hatt et meget sterkt år for Barcelona.

Det er fotballproffer rundt om i verden som har stemt fram de 23 nominerte for hvert kjønn, basert på bruttolister på 55 spillere.

Selve verdenslagene blir kåret 17. januar, og de skal bestå av en keeper, tre forsvarsspillere, tre midtbanespillere og tre spisser, i tillegg til den utespilleren bak dem som får flest stemmer.

Salah ute

Borussia Dortmund-spissen Haaland har konkurranse av blant andre Bundesliga-rivalen Robert Lewandowski, Paris Saint-Germain-trioen Kylian Mbappé, Lionel Messi og Neymar, samt Manchester United-stjernen Cristiano Ronaldo, om å knipe en av spissplassene.

Mest overraskende er det at Liverpools fenomenale dribleving Mohamed Salah ikke er med blant de nominerte.

Haaland er også nominert i Fifa-kåringen av årets spiller. Det samme er Graham Hansen. Den prisen deles ut samtidig 17. januar.

Tidligere i desember var Haaland nominert til å vinne gjeve Ballon d’Or, populært kalt Gullballen på norsk. Da endte han på 11.-plass i kåringen som endte med at Messi vant sin sjuende gullball.

---

Nominerte til verdenslaget, menn:

Keepere: Alisson Becker (Liverpool), Gianluigi Donnarumma (Milan/PSG), Edouard Mendy (Chelsea).

Backer: David Alaba (Bayern München/Real Madrid), Jordi Alba (Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Dani Alves (São Paulo/Barcelona), Leonardo Bonucci (Juventus), Ruben Dias (Manchester City).

Midtbanespillere: Sergio Busquets (Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Frenkie de Jong (Barcelona), Jorginho (Chelsea), N’Golo Kanté (Chelsea).

Spisser: Karim Benzema (Real Madrid), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern München), Romelu Lukaku (Inter/Chelsea), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (Barcelona/PSG), Neymar (PSG) og Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United)

Kvinner:

Keepere: Laura Benkarth (Bayern München), Ann-Katrin Berger (Chelsea), Christiane Endler (PSG/Lyon).

Backer: Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Manchester City), Kadeisha Buchanan (Lyon), Ellie Carpenter (Lyon), Magdalena Eriksson (Chelsea), Irene Paredes (Barcelona), Wendie Renard (Lyon).

Midtbanespillere: Estefanía Banini (Levante/Atlético Madrid), Barbara Bonansea (Juventus), Aitana Bonmatí (Barcelona), Delphine Cascarino (Lyon), Carli Lloyd (NJ/NY Gotham), Alexia Putellas (Barcelona).

Spisser: Pernille Harder (Chelsea), Samantha Kerr (Chelsea), Marta (Orlando Pride), Vivianne Miedema (Arsenal), Alex Morgan (Tottenham/Orlando Pride/San Diego Wave), Gabrielle Onguéné (CSKA Moskva), Megan Rapinoe (Reign).

