United møter Atlético Madrid – City og Chelsea heldige etter ny trekning

Uefa så seg nemlig nødt til å trekke cupspillet i verdens gjeveste klubbturnering på nytt, da det brøt ut kaos etter den opprinnelige trekningen tidligere mandag.

I den første trekningen oppsto det forvirring da Manchester United ble trukket opp som Villarreals motstander. De to lagene kunne nemlig ikke møtes i åttedelsfinalene som følge av at de var i samme gruppe i gruppespillet.

Det skapte videre problemer, noe som ødela for legitimiteten til trekningen. Da Atletico skulle få sin motstander i den første trekningen, var nemlig ikke Manchester United med i skålen.

Etter at flere reagerte på utførelsen av trekningen, bestemte Uefa seg for at det måtte trekkes på nytt.

Tøft

I trekning nummer to ble det klart at midlertidig Manchester United-manager Ralf Rangnick og hans lag skal bryne seg på spanske Atlético Madrid. De trakk Paris Saint-Germain i den første trekningen. Det ville derfor uansett blitt tøft for de røde djevlene.

Atletico har hatt en noe svak sesong, og karet seg så vidt videre til cupspillet som nummer to bak Liverpool. Men de er kjente for å være vriene og hanskes med i europacup.

Liverpool fikk Salzburg i den første trekningen, men etter den nye trekningen ble motstander italienske Inter. Inter er regjerende italiensk mester og vil ikke være noen kasteball.

Storoppgjør

Regjerende mester Chelsea kunne bare møte Bayern München, Real Madrid og Lille, og endte opp med sistnevnte. De hadde også regjerende fransk mester Lille i den første trekningen, og de vil nok være pent fornøyd med at de nok en gang fikk enklest mulig motstand.

Det virkelige storoppgjøret i åttedelsfinalene vil være PSG mot Real Madrid.

De første kampene spilles 15. februar.

Dette ble den endelige trekningen:

Red Bull Salzburg - Bayern München

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atletico Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

Paris Saint-Germain - Real Madrid

