Joddski reagerer på Glimts gullfeiring: – Et svik

I et Facebook-innlegg har han lagt ut bilder fra kampene i Eliteserien og feiringen til de gulkledde i Mjøndalen.

«Observerte ETT munnbind der. Sånn litt å bli pissa på med gul og svart fotballurin», skriver han blant annet.

Til Avisa Nordland utdyper han:

– Det er helt vilt. Vi har for fjerde gang fått dratt teppet under hele kultursektoren. Det er noe som har skjedd på veldig kort varsel. Vi vet ikke noe om kompensasjon eller noe om hva som skjer.

De nye, skjerpede koronarestriksjonene gjaldt ikke Eliteserien ettersom myndighetene presiserte at fulle tribuner utendørs fortsatt er mulig.

Joddski sier til AN at kampene burde gått for tomme tribuner.

– I denne runden er ikke kulturbransjen lei. Vi er «pissed off». Det er gått for langt. Kvalmende, tordner han videre.

Selv skulle Joddski holdt konsert på Svømmehallen Scene hjemme i Bodø lørdag med Tungtvann, men den ble utsatt.

– Det føles som et svik og en hån mot jobben vår.

Kulturdepartementet presiserte overfor NTB at munnbind likevel var påbudt utendørs der man ikke kunne holde én meters avstand. Det påbudet var det flere som så ut til å bryte på diverse arenaer søndag.