Haaland med assist i Dortmunds poengtap – Bayern vendte til seier

Dermed stikker Bayern ytterligere fra Dortmund i kampen om Bundesliga-tittelen. Serielederne lå overraskende under 0-1 til pause, men mål fra Kingsley Coman og Jamal Musiala ga sørtyskerne alle poengene.

Slik gikk det ikke for Dortmund. Gjestene fikk det ikke til å stemme foran mål, både før og etter at Bochum hadde gått opp i 1-0.

Sebastian Polter ga Bochum ledelsen like før pause. Dortmund-keeper Gregor Kobel meiet ned Christoph Antwi-Adjei på klønete vis, og dommeren pekte på straffemerket.

Dortmund trodde de hadde utlignet ti minutter etter hvilen, men målet til Marius Wolf ble annullert. Etter en lang sjekk med VAR ble det dømt at Jude Bellingham sto i offside og blokkerte sikten til keeper da Wolfs skudd gikk i mål.

Kjemperedninger av Bochum-keeper Manuel Riemann og blokkeringer på strek fra Bochum-forsvaret så ut til å stoppe Dortmund, men seks minutter før ordinær tid scoret Julian Brandt på en pasning fra Haaland. Det holdt bare til ett poeng.

Dermed er Bayern seks poeng foran rivalen på tabellen.

Kjemperedninger

Det burde blitt flere poeng for Dortmund. Etter 18 minutter kom den første av flere store sjanser for Haalands lag, denne gang med nordmannen i servitørrollen. Han spilte fram Bellingham, men engelskmannens skudd ble reddet av en flott beinparade av Riemann. Haalands forsøk ti minutter senere var enklere å redde for Riemann.

Det klønete straffesparket gjorde at Dortmund ble liggende under til pause, men bortelaget gikk ut i 100 etter hvilen. Haaland fikk til en avslutning nesten med en gang, og Marco Reus var nær ved å utligne like etter.

Utligningen til Wolf ble underkjent. Like etter skjøt Reus forbi Riemann, men skuddet ble stoppet av en Bochum-forsvarer på streken.

Målet til Brandt gjorde at Dortmund i alle fall fikk med seg ett poeng, men etter spill og sjanser skulle det helt klart blitt tre.

Bayern vant igjen

Det utnyttet Bayern, selv om de ble liggende under tidlig. Karim Onisiwo stanget Mainz i ledelsen i det 21. minutt etter at bortelaget hadde spilt seg fint fram på sin venstreside. Målet var nærmest ferdigscoret for Onisiwo, som ble servert av et godt innlegg fra Jonathan Burkhardt.

Ledelsen holdt inn til pause, men etter hvilen viste Bayern styrke. Utligningen fra Coman etter 53 minutter var av det praktfulle slaget, da Corentin Tolisso slo en lissepasning fra egen banehalvdel til sin landsmann. Coman gjorde heller ingen feil og scoret etter et godt nedtak.

Etter 74 minutter kom nok en scoring etter pasning fra en forsvarsspiller til en angrepsspiller. Benjamin Pavard spilte inn til Jamal Musiala, og unggutten dro av en mann før han banket inn 2-1.

