Tottenhams kamp mot Brighton utsatt

Det opplyser Tottenham selv på sine nettsider. Avgjørelsen ble tatt etter et styremøte i Premier League torsdag ettermiddag. Det var Tottenham selv som tok initiativ til å utsette kampen.

I Tottenhams pressemelding beklages det, og klubben takker både Rennes og Brighton for forståelsen «i disse utfordrende tider».

Onsdag ble det kjent at åtte spillere hos London-klubben hadde testet positivt for korona. I tillegg ble det påvist smitte hos fem personer i støtteapparatet.

– Selvfølgelig er vi redde, for vi vet ikke hva som vil skje, sa Spurs-manager Antonio Conte på en pressekonferanse.

Også torsdagens kamp i europaligaen mot Rennes ble utsatt av samme årsak. Det falt ikke i god jord hos den franske klubben.

Det var antatt at kampen ikke sto i fare fordi Uefa-reglene sier at kamper skal gjennomføres så lenge klubber har 13 førstelagsspillere tilgjengelig.

– Dette fraværet av fair play er enda mer skamløst, gitt at Tottenham bekreftet på epost tidlig i ettermiddag at kampen ville bli spilt, før de så informerte Rennes om at de ikke aktet å spille kampen like etter at laget landet i London, opplyste Rennes.

Neste kamp for Tottenham blir dermed etter planen 16. desember mot Leicester i Premier League. Deretter venter Liverpool 19. desember før kvartfinalen i ligacupen mot West Ham tre dager senere.

