Tottenhams europacupkamp utsatt – smitteutbrudd også hos Leicester

Det bekrefter Tottenham i en pressemelding. Laget har de siste dagene fått stadig flere koronatilfeller, og antallet er nå så stort at torsdagens oppgjør mot Rennes ikke lar seg gjennomføre.

Tidligere onsdag ble det kjent at åtte Tottenham-spillere har testet positivt på koronaviruset. I tillegg er det påvist smitte hos fem medlemmer i støtteapparatet.

– Selvfølgelig er vi redde, for vi vet ikke hva som vil skje, sa Spurs-manager Antonio Conte.

Italieneren beskrev videre det hele som «alvorlig». Det var antatt at kampen mot franske Rennes ikke sto i fare fordi Uefa-reglene sier at kamper skal gjennomføres så lenge klubber har 13 førstelagsspillere tilgjengelig.

Tottenham risikerer å ryke ut av gruppespillet i conferenceligaen med poengtap mot Rennes. Nord-London-klubben ligger på 2.-plass foran Vitesse på innbyrdes oppgjør. Begge har sju poeng før siste runde, mens Rennes allerede er sikret førsteplassen. Vitesse møter torsdag tabelljumbo Mura.

Til helgen skal Tottenham etter planen møte Brighton, men der vil det fort komme en utsettelse.

Koronautbrudd i Leicester

Leicester har flere koronatilfeller i stallen og mangler sju spillere til torsdagens bortekamp mot Napoli i europaligaen.

Det opplyste Leicester-manager Brendan Rodgers onsdag kveld. Nyheten kom noen timer etter at Premier League-rival Tottenham bekreftet at klubben er rammet av et større smitteutbrudd.

– Vi har noen positive tilfeller, mens andre ikke føler seg så bra. Da tar vi ikke sjansen med dem. Vi har sju spillere utilgjengelige, sa Rodgers på en pressekonferanse.

– Når vi reiser til et annet land, må vi respektere innreisereglene. Vi har fortsatt en sterk tropp, men den er dessverre ikke fulltallig, la han til.

Leicester er sikret avansement i europaligaen med seier i Italia. Til helgen skal laget møte Newcastle.

