Chelsea mistet gruppeseieren til Juventus etter utligning på overtid

Spenningen handlet om hvem av regjerende mester Chelsea og Juventus som kom til å bli gruppevinner og få fordel i trekningen av åttedelsfinalene.

Timo Werner bidro med to mål og én assist, men det holdt ikke til borteseier i Russland. Tyskeren gjorde både 1-0 og 3-2, og han var nest sist på Romelu Lukakus utligning til 2-2.

Claudinho og Sardar Azmoun scoret Zenit St. Petersburgs mål før pause. Magomed Ozdojev ødela for Chelsea fire minutter ut i ekstratiden med en suser.

Chelsea-manager Thomas Tuchel har hatt en del å stri med de siste par ukene. Laget har både hatt koronasmitte og et par sure poengtap i Premier League.

Siden 4-0-seieren over Juventus er det blitt uavgjort mot Manchester United, knepen seier 2-1 over Watford og 2-3-tap for byrival West Ham.

Mønsterangrep

Tuchel valgte å sette inn målvakten Kepa Arrizabalaga framfor Edouard Mendy etter sistnevntes tabber mot West Ham. Framme var det Werner og Lukaku som ble foretrukket.

Etter snaue to minutter gjorde Werner 1-0 da han sto på rett sted på en corner. Chelsea syntes å ha kontroll, men etter 38 minutter utlignet Claudinho ved å heade ballen i mål. Fire minutter senere ble Sardar Azmoun spilt igjennom Chelsea-forsvaret av Malcom, og han scoret sikkert alene med Kepa.

Etter en drøy time vartet Chelsea opp med et mønsterangrep. Werner kombinerte flott med Lukaku, som gjorde 2-2 i et åpent mål.

Stupheading

20 minutter før slutt sto Kepa for en av kampens større prestasjoner. Målvakten klarte å refleksredde en heading fra Azmoun fra kort hold.

Fem minutter før slutt var Werner frampå og scoret sitt fjerde mål i mesterligaen for sesongen. Han ble spilt fri inne i feltet, men det skulle ikke holde for Chelsea.

Svenske Malmö kjempet tappert i Torino, men Juventus ble for tøffe og vant 1-0 etter mål fra Moise Kean. Spissen stupheadet inn en ball fra Federico Bernardeschi etter 18 minutter.

Jo Inge Berget spilte hele kampen for Malmö, som endte sist i pulja med ett poeng.

Juventus ble gruppevinner med 15 poeng mot Chelseas 13.

