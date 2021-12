Donyell Malen var spiss for Dortmund fra start, og nederlenderen takket for tilliten da han ga vertene ledelsen etter 28 minutters spill. 22-åringen ble spilt fri av Jude Bellingham, og selv om avslutningen ikke var av topp klasse, var det nok til at ballen snek seg i mål.

Like før pause ble jobben langt enklere for Dortmund da Besiktas' brasilianske midtstopper Welinton ble utvist. På ulovlig vis stoppet han Mahmoud Dahoud på vei mot mål i boksen.

Med rødt kort til Besiktas og et straffespark som Marco Reus enkelt satte i mål, hadde Dortmund full kontroll inn til pause.

Reus la på til 3-0 etter et flott dribleraid etter 53 minutter, før det var klart for Haaland. Nordmannen kom inn med en halvtime igjen å spille og scoret to ganger med hodet.

Dermed ble det en verdig avskjed i Champions League for Haaland og Dortmund. Laget ender uansett på 3.-plass og skal spille i europaligaen fremover. Ajax og Sporting Lisboa er videre for mer spill i den gjeveste europacupen.

[ Leipzig med sjokkseier over City – Mbappé og Messi lekte med Brugge ]