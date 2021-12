Elabdellaoui tilbake i trening etter fullført USA-behandling

Det skriver den tyrkiske fotballklubben på sine nettsider.

I oppdateringen om Elabdellaouis situasjon heter det at den norske landslagsprofilen er tilbake i Istanbul og i gang med trening i regi av klubbens fysiske prestasjonsteam. Videre står det at behandlingen i USA er avsluttet.

Galatasaray har også publisert et bilde i sosiale medier som viser et hjertelig møte mellom ham og klubbens trener Fatih Terim.

Nordmannen pådro seg alvorlige skader på øynene etter en fyrverkeri-ulykke nyttårsaften for snart ett år siden. I en oppdatering på Instagram nylig satte Elabdellaoui ord på det han har vært gjennom de siste månedene.

Fotballprofilen fortalte blant annet at behandling med stamceller fra hans egen søster ble avgjørende for at han har fått tilbake på synet på det høyre øyet. Han trakk videre fram betydningen nevnte Terim har hatt og kalte Galatasaray-treneren en farsfigur.

Nå går det mot comeback på fotballbanen i januar. Legene har i hvert fall gitt grønt lys for det.

