Zlatan scoret på frispark da Milan tok innpå Napoli

Før det var spilt ti minutter av onsdagens bortekamp fikk den 40-årige svensken ta frispark fra 25 meter. Milan stilte opp flere spillere foran muren, og mens han var i tilløpet løp de til siden i håp om å lage et hull han kunne skyte i.

Zlatan skrudde i stedet ballen på den andre siden av muren og så den forsvinne inn i hjørnet utenfor keeper Salvatore Sirigus rekkevidde.

Den brasilianske kometen Junior Messias scoret de to siste målene da Milan tok seg opp i ryggen på serieleder Napoli igjen. Lederlaget rotet nemlig bort to måls ledelse i slutten av bortekampen mot Sassuolo og reiste hjem med bare ett poeng etter 2-2. Ett poeng skiller i Napolis favør etter 15 spilte kamper.

For Milan var det et skår i gleden at danske Simon Kjær måtte ut med kneskade etter bare ett minutts spill.

Fabián Ruiz og Dries Mertens ga Napoli 2-0-ledelse mot Sassuolo, men Gianluca Scamacca skapte ny spenning, og rett før slutt utlignet Gian Marco Ferrari. Napoli-trener Luciano Spalletti kranglet på seg rødt kort i sluttfasen.

Inter er på tredjeplass to poeng bak Napoli etter å ha slått Spezia 2-0 med mål av Roberto Gagliardini og Lautaro Martínez, mens svenske Mattias Svanberg ga Bologna 1-0-seier over Roma.

[ «Moi» tilbake for Southampton i poengdeling mot Leicester ]