«Moi» tilbake for Southampton i poengdeling mot Leicester

Elyounoussi kom inn på stillingen 2-2 for Adam Armstrong og markerte seg med en gang. Hans avslutning fra omkring 16 meter gikk til side for mål. Southampton var det beste laget i sluttminuttene og presset på for en avgjørende scoring, men Leicester holdt unna.

Jan Bednarek sendte hjemmelaget i føringen før tre minutter var spilt. Leicester-stopper ville ikke være noe dårligere og utlignet tjue minutter senere.

Ché Adams headet inn 2-1 ti minutter senere. Like etter pause utlignet formspiller James Maddison med et vakkert mål.

Det var tredje gangen denne sesongen at Southampton gikk av banen med 2-2.

Elyounoussi hadde vært på banen i ti kamper på rad for Southampton før han gikk glipp av møtet med Liverpool på bortebane sist runde.

