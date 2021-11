Rangnick må vente – Carrick leder United mot Arsenal

Dermed tar den tidligere midtbanemannen fatt på sin tredje kamp som hovedtrener for de røde djevlene. Han har ledet laget til 2-0 mot Villarreal i mesterligaen før han i helgen tok ett poeng mot ligaleder Chelsea i 1-1-kampen.

Tyske Ralf Rangnick er bekreftet som midlertidig United-manager ut sesongen, men han trenger å få godkjent sin arbeidstillatelse, noe som har latt vente på seg. Han skal etter planen gå inn i en konsulentrolle etter inneværende sesong.

Grunnen til at Rangnicks arbeidstillatelse lar vente på seg, er fordi han ikke var manager i sin forrige jobb. Dermed får han ikke automatisk godkjent arbeidstillatelse etter de nye brexit-reglene, men hans arbeidstillatelse må godkjennes av et FA-panel som vurderer unntak fra brexit-reglene. Det forventes at det skal være en formalitet.

Det er ventet at Rangnick vil være klar til kampen mot Crystal Palace i ligaen til helgen.

