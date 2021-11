Berg ser Pochettino som en åpenbar United-kandidat

Det sier den norske Omonia-treneren til BBC. Berg har selv spilte for United sammen med Solskjær, som søndag fikk sparken fra managerjobben på Old Trafford.

– Du ser hva han (Pochettino) gjorde i Southampton og Tottenham. Han tok over og utviklet spillerne og lagene. Spilte god fotball, sier Berg før han advarer om at det finnes ett vesentlig ankepunkt mot den nåværende Paris Saint-Germain-treneren:

– Men … det er et stort «men», og det er at han ikke vant noe. Men han hadde kanskje lag som ikke var gode nok til å vinne til slutt. Han har vist at han er en toppmanager, og han bør helt klart være en av kandidatene.

Pochettino blir i mange britiske medier nevnt som favoritt til å bli permanent United-manager. Mandag rapporterte flere at argentineren skal være interessert i jobben selv om han fortsatt har kontrakt med PSG.