Qatar etter norsk exit

Tirsdag, mens det norske landslaget forberedte seg til den siste og avgjørende VM-kvalifiseringskampen i Rotterdam, slapp Amnesty en ny rapport om Qatar: VM-vertene har ikke innfridd løftene om å gi migrantarbeidere i Qatar bedre beskyttelse, ei heller er det slavelignende Kafala-systemet avviklet. Amnesty-leder Jon Peder Egenæs sier de i noen tilfeller ser en negativ utvikling. Ikke overraskende for en del av oss.

Dette kommer samtidig som saken om Abdullah Ibhais: Kommunikasjonsdirektøren for VM-komiteen i Qatar som ble bedt av ledelsen om å lyve om streikende migrantarbeidere som sultet etter flere måneders hardt VM-relatert arbeid uten lønn. Ibhais nektet, gjorde seg brysom for ledelsen, og ble etter hvert arrestert og dømt til fem års fengsel for blant annet underslag.

Hans historie ble rapportert og meget godt dokumentert i det norske tidsskriftet Josimar, som nylig ble forsøkt truet til taushet av den Qatarske VM-komiteen via advokatbyrået Simonsen Vogt Wiig. Ibhais anket for øvrig, og gikk fri ventende på ny rettssak, inntil han mandag morgen denne uken plutselig ble arrestert igjen – samme dag som NRK var i Qatar for å intervjue han. Ifølge Josimar skal Ibhais ha sendt e-post til flere nasjonale forbund, deriblant NFF, sponsorer og FIFA selv, uten å få svar noe sted.

Jeg gjentar: Et stort norsk advokathus har på oppdrag fra Qatar forsøkt å true norsk presse til taushet, og personen Josimar omtaler ble arrestert rett før han skulle snakke med NRK. Han skal også ha kontaktet NFF uten å få svar.

Her hjemme rykket NFF raskt ut og argumenterte for at Amnesty-rapporten viser at NFF må «fortsette å jobbe med tiltakene med uforminsket styrke». Tiltakene er de 26 tiltakene de ble pålagt av fotballtinget å følge opp i fjor, som egentlig bare understøtter NFFs dialogmodell.

Det samme sentimentet ble utrolig nok gjentatt av NRKs ekspertkommentator Jan Petter Saltvedt før kampen. – Med landslaget til stede i Qatar vil vi ha stor påvirkningskraft. Det er litt av en byrde å legge på skuldrene til unge fotballspillere før de skal ut og spille mot Nederland borte. Saltvedt sier også dette mens han vet at Ibhais sitter fengslet, forhindret fra å snakke med hans kollegaer som hadde reist til Doha. NRK er en av rettighetshaverne til VM.

Og ut røyk Norge.

Så hvis vi tar NFF, Saltvedt og de andre dialogtilhengerne på ordet – at ved deltakelse i et VM Qatar kjøpte for å smykke seg i glansen av stjernene og bygge image, så kunne Norge kun i kraft av å delta ha så stor påvirkningskraft at diktaturet rett og slett oppdaget at de heller går for menneskerettigheter og liberalisme. Hva nå, da? Sorry, dere som jobbes til døde i ørkensola – Haaland var skada skjønner dere. Såeh. lykke til videre.

På sosiale medier ladet NFFs kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen opp til kampen med høy aktivitet. På direkte spørsmål om hvorvidt det finnes noe scenario der NFF ville sette strek og fraråde norsk deltakelse i noe mesterskap peker Ibhais’ norske kollega bare på fotballtinget:

– Dere i NFF er klubbene :) Boikottspørsmålet ble behandlet av fotballtinget i juni der et stort flertall (klubber) stemte mot boikott. Så kan selvsagt medlemsdemokratiet diskutere spørsmål som du skriver her, men altså opp til tinget å avgjøre. (Twitter).

Dette er utrolig provoserende. NFF kjørte en massiv kampanje hvor de offentlig truet med mindre penger til bredden, oppkonstruerte regnestykker, mobiliserte kretsene til å presse småklubber, og samtidig argumenterte for at Norsk VM-deltakelse på magisk vis ville kunne bidra til forandringer i Qatar. Det gikk rykter om ledere i breddeklubber som ble oppringt og truet av kretsledere. Og Ranheim-leder Frank Lidahl så seg nødt til å sende varsel til NFF-ledelsen på oppførselen til seksjonsleder Henrik Lunde grunnet hans framferd i møte med fotballsupportere på sosiale medier. Og plutselig later de som de bare er en nøytral part som avventer det medlemmene vil.

Men nå er den kampen over. Norges lag skal ikke til Qatar på sportslig grunnlag, og med tanke på alle avsløringene om Qatar mener jeg at NFF-toppene også bør holde seg hjemme når mesterskapet starter.

Av Lars Erik Schou

Supporterkollektivet Aperopet skriver i Dagsavisen hver fredag