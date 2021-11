NFF om Qatar-rapport: – En lang vei å gå

Natt til tirsdag publiserte Amnesty International sin siste Qatar-rapport, og der kommer det blant annet fram at neste års VM-arrangør har startet å reversere deler av de positive endringene landet tidligere har lovet.

Svendsen påpeker at Qatar har en lang vei å gå når det gjelder menneskerettigheter og situasjonen for gjestearbeidere i landet, og han sier at det er bra at Amnesty fortsetter å sette et kritisk søkelys på golfstaten.

– Vi vil gå inn i denne rapporten og vurdere anbefalingene de (Amnesty) nå retter til oss som forbund. Vi må likevel fastslå at det er bekymringsfullt at implementeringen av reformene drar ut i tid. Samtidig peker Amnesty på at det fortsatt er tid, og at vi alle bør engasjere oss i saken og opprettholde dialog og enda større press, sier fotballpresidenten og legger til:

– Derfor er det viktig at NFF fortsetter å jobbe ut fra våre 26 vedtatte tiltak med uforminsket styrke.

Fotballtinget stemte i juni nei til boikott av Qatar-VM, slik NFF ønsket, men forbundet har lovet å legge press på både Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og vertsnasjonen fram mot mesterskapet om ett år.