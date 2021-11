Sørloth klar for tindebestigning

Tross en sesong hvor han har mistet landskamper både med kortkarantene og skade kan han sette personlig årsrekord i scoringer. Hans 12 landslagsmål er fordelt på ett i 2016, ett i 2018, fire i 2019, tre i 2020 og tre hittil i 2021.

– Jeg legger ofte press på meg selv, og spesielt når jeg spiller med flagget på brystet. Det betyr noe ekstra, sier han.

– En spiss skal skape sjanser og score mål.

Sørloth spilte hvert minutt av de tre kvalifiseringskampene i mars og scoret i begge kampene som ble vunnet, men han har spilt bare 93 minutter til sammen i de fem høstkampene.

[ Spiller for sjelden matchball i kvalifiseringen ]

Tøft å se på

Han var utestengt for gule kort mot Nederland i september og fikk ikke sjansen til å gjenta bedriften til faren Gøran, som ble matchvinner i VM-kvalifisering mot Nederland i september 1992. Kampene i oktober mistet han på grunn av skade.

– Det var tøft, spesielt Tyrkia-kampen. Da satt jeg med en kompisgjeng og så kampen, og det var tungt. Jeg hadde så lyst til å være med å bidra, og jeg blir mer nervøs når jeg ikke er med selv, fortalte han på fredagens pressekonferanse.

– Men jeg synes gutta gjorde en kjempejobb, og jeg ble trygg utover i kampen.

Tross en haug med forfall fra viktige spillere tok Norge ett poeng mot Tyrkia og tre mot Montenegro forrige måned, og det gjør at avgjørelsen fortsatt er i egne hender og føtter.

[ Ståle Solbakken er to kamper unna et VM-sluttspill. Der har ikke Norge vært på 23 år. Gjør det noe med ham? ]

Gjorde alt rett

Nå er Sørloth klar igjen, og slik han har bidratt til å løfte Real Sociedad til tabelltopp i La Liga vil han gjøre alt han kan for å sende Norge til topps på tabellen i VM-kvalifiseringen.

– Jeg var litt spent, for hamstringskader er det ofte vanskelig å sette tid på. Heldigvis gikk alt bra. Jeg fikk veldig god støtte fra fysioterapeuten i Real Sociedad, og vi gjorde alt rett. Nå kjenner jeg at formen er stigende. Jeg har spilt fra start og scoret mål, og det er positivt, sier han.

Sørloth er i sin tredje topp-5-liga, og begynner å oppleve suksessen som uteble i Premier League (Crystal Palace) og Bundesliga (RB Leipzig).

– Alexander smadret i de mellomstore ligaene. Han gjorde det i Danmark (Midtjylland) og i Tyrkia (Trabzonspor). Så ble han headhuntet av store klubber i store ligaer. Der blir det mer kamp om spilletid. Han kunne ha fortsatt i Leipzig, men jeg tror han heller ville være en av «the main men», sier Ståle Solbakken om spissen.

[ Landslaget opptatt av fulle tribuner på Ullevaal – ikke tomme i Rotterdam ]

Anerkjennelse

– Det er en anerkjennelse at store klubber vil gi så mye penger for ham, og at det er så stor rift om ham. Det er fordi han er god og har stort potensial. Jeg synes han har hatt fin framgang i Spania. Husk at han ikke fikk sesongoppkjøring verken i Tyskland eller der, og så har han også hatt en liten strekkskade. Som det har vært, har han fått maks ut av det.

Sørloth trives i Spania og sier at fotballen som spilles der passer ham bra.

– Nivået i de største ligaene er høyt, men fotballen som spilles er litt ulik. I Tyskland handler mye om fysikk. Alle er raske, og alle er sterke. I Spania er det mer teknisk fotball, og ofte er man litt mer avventende i duellspillet. Fysikken min er mer avgjørende der.

Lørdag skal han vise den fram igjen mot Latvia på Ullevaal.

[ Solbakken venter Latvia-grep: – Vil satse på kontringer ]