ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Etter at han startet VM-kvalifiseringen hanglete og ganske uforberedt på grunn av koronaen med 0–3 for Tyrkia på en folketom bane i Spania i mars, har fotballandslaget gravd seg opp av gjørma og står nå og skinner foran et fullsatt Ullevaal stadion lørdag kveld.

Laget er, som det heter, i posisjon. I posisjon til å kvalifisere seg til et mesterskap for første gang i dette årtusenet. Men det må vinnes mot Latvia og det må antakelig vinnes mot Nederland i Rotterdam tirsdag. Her handler det bare om å ta en kamp om gangen.

– Men det er jo ikke gitt at vi skulle være der vi er nå. Etter den vanskelige starten kunne vi fort blitt hektet av i denne pulja. Det har ikke skjedd, sier han fra podiet i det såkalte Colosseum på Ullevaal stadion, der han har møtt mediene hver dag denne uka.

Betydningen vokser

Vi tok turen fredag for å se om det vibrerte noe ekstra. Norge kan kvalifisere seg direkte til et VM uten at den største stjerna, Erling Braut Haaland, er med.

Svaret var nok ja. Ståle Solbakken, som innrømmer å ha slitt med overgangen fra å være klubbtrener til å lede et lag med kamper altfor sjelden, ser at disse kampene kan bli veldig store.

– Det kjennes som en begivenhet helt der oppe ja, svarer han på spørsmål om kampenes størrelse sammenlignet med andre han har vært med på i Norge og Danmark.

Fredagens rykter om at det ikke vil bli publikum på tirsdagens kamp i Rotterdam, lot han ligge. Veldig mye lot han ligge. Som spørsmål om John Arne Riise. Og Lars Monsen. Og om offentliggjøringen av laget. Men han avslørte detaljer om hvor mye dette betyr.

Høyt spenningsnivå

[ Nederland - Norge for tomme tribuner ]

– Jeg våknet jo midt på natta fordi jeg grublet på om jeg hadde fått formidlet et budskap til forsvarsfireren nøyaktig nok. Men det er slik det skal være. Det er jo denne spenningen vi ønsker oss og som vi lærer oss å håndtere, sier han.

Vi spør om hvordan det er å manøvrere i et landskap der omgivelsene sier at Latvia skal være en transportetappe, mens den store finalen mot Nederland er høstens klimaks.

– Her er det kun fokus på Latvia og et toppet norsk lag mot dem. Slår vi ikke Latvia, får vi ingen finale i Rotterdam, sier han og minner om at Latvia spilte helt jevnt med Nederland (0–1) og Tyrkia (1–2) i de to siste kampene. På bortebane har de spilt 3–3 mot Tyrkia og 0–0 mot Montenegro.

Så får vi en fotballfaglig analyse av hva han forventer Latvia kommer med på Ullevaal. Den avslører at han er godt forberedt. Latvia er nest sist i pulja, men er den lille terrieren som kan ødelegge for alle.

Kommer med kontringer

[ Dette kommer Latvia med ]

Men fordi Norge vant 2–0 i Riga i september og er det laget som har gitt Latvia mest trøbbel, forventer han et kontringsfokusert Latvia lørdag kveld.

Etter den kampen kan han begynne å snakke om Nederland, som for øvrig møter Montenegro borte en time etter at Norge er ferdigspilt på Ullevaal.

Alle vet at overraskelser oppstår i denne bransjen.

Da kan han også snakke enda mer om det problematiske mesterskapet som burde vært flyttet for lengst. For en gangs skyld fikk han ikke et eneste spørsmål om Qatar denne gangen.

Men de kommer det mange flere av. Særlig hvis Norge kvalifiserer seg til mesterskapet som har sin åpningskamp om ett år en uke.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Sannsynlig norsk lag, i følge VG (4-2-3-1):

Andre Hansen - Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Marius Lode, Birger Meling - Mathias Normann, Morten Thorsby - Jens Petter Hauge, Martin Ødegaard, Mohamed Elyounoussi - Alexander Sørloth.

[ Ti kvalifiseringer har gått galt ]