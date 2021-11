Italia snublet i gruppefinalen etter ny straffemiss av Jorginho mot Sveits

De to lagene topper gruppa med 15 poeng før siste runde. Der venter bortekamp mot Nord-Irland for Italia, mens Sveits tar imot Bulgaria hjemme.

Nord-Irland og Bulgaria er på sin side på like mange poeng (8) i kampen om tredjeplassen.

Italienerne hadde muligheten til å få en fot i VM hjemme mot Sveits, men klarte bare 1-1. Silvan Widmer ga Sveits en drømmestart etter elleve minutter, men Giovanni Di Lorenzo utlignet og reddet et viktig poeng for Italia.

Jorginho misbrukte et straffespark da lagene spilte uavgjort tidligere i høst, og like før slutt fikk han muligheten til å gjøre opp for seg. Men som i lagenes første møte, bommet han nok en gang på en avgjørende straffe, slik at lagene delte poengene.

