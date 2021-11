Graham Hansen takker for støtte: – Jeg hviler og lar tiden lege meg

Forrige fredag kom beskjeden om at Norges landslagsstjerne er uaktuell for spill i påvente av resultater fra grundige hjertetester. Hun er blitt overvåket for hjerterytmeforstyrrelser og har vært gjennom et vellykket inngrep.

Fredag går Graham Hansen ut med en takkemelding på Instagram.

– Takk for alle lykkønskninger som er blitt sendt til meg de siste dagene. Det medisinske apparatet og systemet rundt meg har sørget for at jeg får alt jeg trenger, skriver Barcelona-spilleren.

– Jeg er så takknemlig for dem. Jeg hviler og lar tiden lege meg tilbake i form, skriver hun.

Graham Hansen har vært en av nøkkelspillerne i Barcelonas vei til fotballtoppen. Det endte med Champions League-tittelen tidligere i år. Angriperen er tatt ut i neste landslagstropp, men det er uklart om hun blir klar til spill.

