Enstemmig PL-motstand mot VM-planer

Det kommer fram i en uttalelse fra den engelske toppdivisjonen.

Klubbene har diskutert Fifas reformplaner, og konklusjonen ble et klart nei til å holde VM oftere. De begrunner det med frykten for spillernes helse, dårligere opplevelser for fansen og et svakere ligaprodukt.

– Premier League står samlet imot alle radikale endringer i Fifas internasjonale terminliste etter 2024, sier PL-direktør Richard Masters og legger til:

– Vi er åpne for reformer og nye ideer, men de må ha riktig balanse mellom den nasjonale og internasjonale fotballen.

Det er tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger som lanserte ideen om å arrangere VM hyppigere. Han vil kutte dagens mellomrom på fire år til to. Wenger jobber i dag som utviklingssjef i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Planene har særlig fått hard medfart i Europa. Uefa-president Aleksander Ceferin har truet med VM-boikott, og Norges Fotballforbund er på samme som Uefa. Også i Sør-Amerika og Asia er det sterk motstand.

