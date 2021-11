Stjerner i faresonen før «gruppefinalen»: Ødegaard og van Dijk må oppføre seg

Landslagssjef Ståle Solbakken har vært klar på at han ikke tar hensyn til kort-statusen inn mot oppgjøret mot Latvia lørdag. – Vi går «all in», sier han.

Ørjan Håskjold Nyland, Stefan Strandberg, Martin Ødegaard, Mohamed Elyounoussi, Kristian Thorstvedt og Andreas Hanche-Olsen lever farlig for Norge. Alle har et gult kort tidligere i kvalifiseringen, og sekstetten kan komme til å starte kampen på Ullevaal stadion.

Virgil van Dijk, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Donyell Malen og Steven Bergwijn er i samme situasjon hos puljeleder Nederland før deres bortekamp mot Montenegro lørdag.

Nederlenderne har 19 poeng. Det er to mer enn Norge og fire mer enn Tyrkia før de to siste rundene.

Disse tre lagene kjemper om de to første plassene. Gruppevinneren er sikret VM-billett mens andrelaget går inn i et omspill. Det avvikles i mars og går over to runder med enkeltkamper.

– Jeg antar at vi kvalifiserer oss (som gruppevinner), sa Nederlands trener Louis van Gaal selvsikkert på en pressekonferanse tirsdag.

Ifølge Avisen De Telegraaf skal franskmannen Clément Turpin dømme Nederland – Norge.

