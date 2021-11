Normann: – Om vi går til VM, blir jeg nok helt frisk

Han er plaget med et avrevet leddbånd i bekkenet. Det gir smerter ganske ofte.

Normann stilte på landslagets pressekonferanse på Ullevaal stadion onsdag, og der var han tydelig på at han kan spille både mot Latvia lørdag og Nederland tirsdag.

– Ja, det tror jeg ikke, det vet jeg, svarte han på NTBs spørsmål.

– Jeg har hatt en del behandlinger og litt sprøyter som har hjulpet meg, la Normann til og sa at han gjerne spiller 90 minutter i begge kampene.

– Svaret mitt her og nå er at ja, det går fint. Jeg er ikke noe medisinsk geni ennå, men det tror jeg at jeg blir med så mye problemer som jeg har. Jeg føler meg fin og har lyst til å spille alt.

Norsk seier mot både Latvia og Nederland gir VM-billett. Andreplass i puljen sender Norge inn i et omspill i mars neste år der tre VM-billetter ligger i potten for tolv lag.

For Normann ville det utvilsomt vært svært stort å spille VM med Norge.

– Om vi går til VM, tror jeg faktisk at jeg blir helt frisk. Det hadde betydd utrolig mye, sa Norwich-proffen med glimt i øyet.

Normann er innleid til Premier League-klubben denne sesongen. Premier League-klubben sparket nylig manager Daniel Farke, men ingen erstatter er hittil hentet inn.

