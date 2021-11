Mjelde om skadecomebacket: – Stolteste øyeblikket i karrieren

Mjelde hadde vært ute av spill siden i mars på grunn av en alvorlig kneskade, men tirsdag var landslagskapteinen endelig tilbake da Chelsea slo sveitsiske Servette i mesterligaen.

Bergenseren slapp til som innbytter i det 66. minutt. Nå setter hun ord på følelsene som rørte seg da comebacket var et faktum.

– Jeg har vanskeligheter med å forklare hvor mye gårsdagen betydde for meg, skriver Mjelde på Twitter.

– Jeg tror det å gå ut på banen igjen var det stolteste øyeblikket i karrieren min. Det har vært en lang og tøff reise. På enkelte dager kunne jeg aldri forestille meg det jeg gjorde i går, men jeg klarte det f... meg, fortsetter hun.

Takker støttespillerne

32-åringen takker videre de som har hjulpet henne gjennom skademarerittet.

– Jeg har vært omgitt av de beste menneskene, lagkamerater, medisinsk støtteapparat og alvorlig talt hele Chelsea-familien for å komme dit jeg er nå, skriver Mjelde.

Landslagskapteinen vet at det fortsatt gjenstår mye jobb, men akter å nyte tirsdagens øyeblikk.

– Jeg er tilbake, skriver hun avslutningsvis.

Trenerskryt

Det betydde mye også for lagvenninnene å ha Mjelde kampklar igjen tirsdag. Etter seieren var trener Emma Hayes mest opptatt av å hylle den norske landslagsprofilen.

– Det var en strålende laginnsats, men personlig vil jeg snakke om Maren Mjelde. At hun nå er tilbake i laget etter å ha vært borte i så mange måneder … Hun har lagt ned enormt mange timer for dette. Laget er henrykt på Marens vegne, sa Hayes i et intervju publisert på Chelseas Twitter-konto.

Chelsea står med sju poeng etter tre kamper i mesterligaens gruppespill. Sist sesongs tapende mesterligafinalist innledet høsten med 3-3 hjemme mot tyske Wolfsburg og fulgte opp med 2-1-seier over Juventus før overkjøringen av Servette.

