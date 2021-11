Maanum-assist da Arsenal tok nye mesterligapoeng

Arsenal vant 5-1 etter scoringer av Steph Catley, Nikita Parris, Caitlin Foord, Anna Patton og Jordan Nobbs. Med seks poeng er laget toer i sin gruppe bak suverene Barcelona, som slo Hoffenheim 4-0.

Marckese holdt det danske hjemmelaget inne i kampen lenge. I første omgang måtte hun resignere bare da Catley i det 27. minutt sendte et frispark i nærmeste kryss.

Ellers radet hun opp redninger på store sjanser. Målvaktens storspill gjorde at Køge holdt seg inne i kampen og kunne ha utlignet da Simone Boye feilregnet spretten på et langt framspill og Maddie Pokorny skjøt over fra god posisjon.

Kunne gått inn

I det 62. minutt kom målet som punkterte kampen. Maanum skjøt i returrommet etter en klarering. Parris stoppet ballen (som kanskje ville gått inn), vendte og skjøt i mål.

Rett etter ble både Maanum og Parris byttet ut. To av lagets dominerende spillere ble spart til senere oppgaver.

Foord la på til 3-0 på en retur fra tverrliggere før Køge fikk score sitt første mesterligamål noensinne ved Pokorny etter forsvarsrot hos Arsenal.

Innbytter Patten økte i det 85. minutt før kaptein Nobbs satte punktum.

Kort prosess

Barcelona må fortsatt greie seg uten Caroline Graham Hansen, som har vært til grundige hjerteundersøkelser etter at hun opplevde høy puls og ubehag i brystet under en seriekamp nylig.

Lagvenninnene gjorde kort prosess med Hoffenheim. Jennifer Hermoso nikket inn et frispark fra Lieke Martens før det var spilt fem minutter, og Alexia Putellas økte to ganger før pause. Hennes første mål kom direkte på frispark.

Høyreback Marta Torrejón scoret det fjerde målet.

Ingrid Syrstad Engen ble byttet inn i det 79. minutt for tittelforsvareren.

