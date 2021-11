Hjulmand om Villa-ryktene: – Jeg skal ingen steder nå

Hjulmand kommenterte tirsdag ryktene på en pressekonferanse i forkant av Danmarks VM-kvalifiseringskamper mot Færøyene og Skottland.

– Jeg sier ikke noe om ryktene. Jeg forteller ikke hvem jeg snakker med og hvem jeg ikke snakker med. Det er helt naturlig. Sånn er det, innledet landslagssjefen.

– Jeg er superglad for å være dansk landslagssjef, og jeg skal ikke noen steder akkurat nå. Jeg synes at vi nettopp er i gang, og jeg deler en drøm med de jeg er sammen med. Det eneste jeg tenker på, er de to kommende kampene. Og så er det ingen som vet hva framtiden bringer, sier Hjulmand.

Danmark har allerede kvalifisert seg for VM i Qatar, og Hjulmand ønsker å lede laget der. Han har kontrakt til sommeren 2024, men utelukker ingenting.

– Jeg vil ikke utelukke noe, det er jo åndssvakt. Men det er kjempestort å være dansk landslagssjef.

[ Sky Sports: Hjulmand aktuell som Aston Villa-trener ]