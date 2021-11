Nyland fikk landslagshjelp etter morens bortgang: – Kjempeklar til å konkurrere

Søndag fortalte Nyland på Instagram at moren nylig gikk bort etter lengre tids sykdom. Han har ikke vært i Bournemouth-troppen i lagets to siste kamper.

«Dette året har hittil vært det tøffeste i livet mitt, spesielt de siste ukene», skrev han i innlegget.

Landslagssjef Ståle Solbakken fikk mandag spørsmål om Nylands situasjon foran de to viktige kampene mot Latvia og Nederland i VM-kvalifiseringen.

– Vi har vært i god kontakt med Ørjan gjennom dette. Det er en vond sak for oss, for ham og hans familie, men han har sagt at hvis det er et sted han har kunnet slappe av i hele prosessen, så er det på banen, sa Solbakken.

[ Solbakken varsler toppet lag mot Latvia ]

Ingen hindring

Han la til at landslagets keepertrener Frode Grodås har vært sammen med Nyland på Sunnmøre for å få unna noen treningsøkter.

– Frode har sagt at øktene gikk bra, og at Ørjan har hatt bra fokus og vært veldig glad for initiativet.

Solbakken har fått rapporter om en kamplysten Nyland.

– Han tok bussen rett fra Gardermoen til Åråsen, så han er fullt klar til å delta. Alt han har sagt til nå, er at han er kjempeklar til å konkurrere om plassen. Han føler ikke at det er noen hindring for at han kan trene og spille kamper.

[ Landslagsspillerne viste seg fram før skjebnekampene – scoringer og masse spilletid ]

Konkurranse

Nyland spilte begge Norges kamper i oktober mot Tyrkia (1-1) og Montenegro (2-0). Han fikk sjansen til å vokte det norske målet i 5-1-kampen mot Gibraltar i september, og han beholdt senere plassen da Rosenborg-keeper André Hansen pådro seg en kneskade.

Hansen er nå tilbake i Norge-troppen. Sammen med Nyland kjemper han om målvaktsposisjonen med Vejle-keeper Sten Grytebust. Solbakken har ikke bestemt hvem av dem som starter mot Latvia lørdag. Tre dager senere venter Nederland i Rotterdam.

– Keeper er en av plassene vi ser på. Det er en god konkurranse og fine spørsmålstegn. Det gir deg noe gruble over, og det er alltid bra for en trener, sa Solbakken mandag.

Nederland topper Norges gruppe i VM-kvalifiseringen med 19 poeng. Solbakkens menn (17) og Tyrkia (15) følger nærmest. Puljevinneren er sikret VM-plass, mens toerlaget får en ekstrasjanse i et omspill i mars neste år.

[ Nederland-troppen klar før Norge-møtet ]