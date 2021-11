Landslagsspillerne viste seg fram før skjebnekampene – scoringer og masse spilletid

Flere norske fotballherrer utmerket seg i kampene som ble spilt i helgen, blant annet med fire scoringer fra spillere som kan få spilletid når Norge skal prøve å kvalifisere seg til VM i Qatar.

Mathias Normann scoret og spilte 90 minutter da Norwich tok sin første Premier League-seier for sesongen på lørdag, og dagen etter fulgte Julian Ryerson, Morten Thorsby og Veton Berisha opp med hver sin scoring da de spilte 90 minutter hver i sine kamper.

Totalt fullførte 18 landslagsspillere hele kampen for sine klubblag.

Norge avslutter VM-kvalifiseringen hjemme mot Latvia lørdag og borte mot Nederland den påfølgende tirsdagen. Nederland leder gruppen og har 19 poeng. Norge (17) og Tyrkia (15) følger nærmest. Puljevinneren er sikret VM-plass. Toerlaget får en ekstrasjanse i et omspill i mars neste år.

Norge må stille uten viktige spillere som Erling Braut Haaland, Kristoffer Ajer og Patrick Berg. De to førstnevnte er ute med skade en periode framover, mens Berg er på vei tilbake fra kneskade.

[ Patrick Berg må kutte landskampene i november ]

Profiler benket

Blant landslagsspillerne som ikke startet i helgen, finner man store norske profiler.

Martin Ødegaard fikk 22 minutter som innbytter for Arsenal og ble snytt for mål da en offsideplassert Pierre-Emerick Aubameyang dyttet skuddet til Ødegaard over linjen og målet ble annullert.

Alexander Sørloth kom inn med 18 minutter igjen å spille for sitt Real Sociedad, på stillingen 0-0. Han bidro til at laget til slutt vant kampen 2-0. Torsdag spilte Sørloth 83 minutter og scoret i europaligaen mot Sturm Graz.

Jens Petter Hauge var ubenyttet reserve da Frankfurt vant 2-1 over Greuther Fürth. Hauge kom riktignok innpå i torsdagens europaligakamp og avgjorde med et sent vinnermål da laget spilte mot Olympiakos.

[ Nederland-troppen klar før Norge-møtet ]

Spilte på Nederlands kamparena

Hele tre nordmenn var i aksjon i kampen mellom Feyenoord og AZ, som ble spilt på De Kuip i Rotterdam. Der skal Norge spille den siste og avgjørende VM-kvalifiseringskampen mot Nederland.

Marcus Holmgren Pedersen og Fredrik Aursnes spilte hele kampen for Feyenoord, mens Fredrik Midtsjø fullførte 77 minutter for AZ. Feyenoord vant kampen 1-0.

Aslak Fonn Witry og Håkon Evjen ble værende på benken for AZ, men de er ikke med i Norges landslagstropp.

Andre spillere som er blitt utelatt fra landslagstroppen, på grunn av lite spilletid, markerte seg også i helgen. Aron Dønnum startet for Standard Liège og scoret sitt første mål for klubben etter overgangen fra Vålerenga. Jørgen Strand Larsen kom inn som innbytter for Groningen og berget 1-1 med sin scoring i det 85. minutt.

[ Ajer og Berge mister Norges skjebnekamper – Solbakken og Lehne Olsen inn som jokere ]