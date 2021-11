Aubameyang bommet på straffe og nektet Ødegaard scoring da Arsenal vant igjen

Arsenal-kapteinen sørget nemlig for at det ikke ble mål da innbytter Ødegaard skjøt mot lengste hjørne etter 72 minutter. Aubameyang var offsideplassert da han så vidt fikk en fot på ballen, og scoringen ble annullert.

Ødegaard jublet i to sekunder før han fortvilet måtte innse at assistentdommeren hadde hevet flagget sitt. Nordmannen hadde gjort en god jobb i forkant ved å dra seg forbi en Watford-forsvarer og sette ballen i mål.

Aubameyang misbrukte også et straffespark i første omgang. Ben Foster stoppet forsøket hans og fanget returballen rett foran beina på spissen.

Arsenal vant uansett, takket være et langskudd fra formspilleren Emile Smith Rowe. I det 56. minuttet banket han ballen i mål fra 17 meter etter at Ben White først ble stoppet og ballen spratt videre til Arsenals nummer 10.

Søndagens kamp var Arsenals tredje seier på rad i ligaen og tredje strake kamp der Smith Rowe scorer. Ødegaard har vært innbytter i alle de tre nevnte kampene. Mot Watford spilte han 21 minutter.

For gjestene ble Joshua King mye ensom på topp, og gjestene fikk ikke til all verden. De hadde et par brukbare muligheter på tampen av første omgang, men Arsenal var det dominerende laget og burde ha vunnet med større sifre.

På tampen ble Watford dessuten redusert til ti mann da Juraj Kucka pådro seg sitt andre gule kort.

Både Ødegaard og King er med i Norge-troppen som møter Latvia og Nederland i VM-kvalifiseringen i den kommende perioden.

Premier League menn søndag:

Arsenal – Watford 1-0 (0-0)

59.833 tilskuere.

Mål: 1-0 Emile Smith Rowe (55).

Dommer: Kevin Friend.

Gult kort: Albert Sambi Lokonga, Takehiro Tomiyasu, Pierre-Emerick Aubameyang, Gabriel, Arsenal, Joshua King, Juraj Kucka, Moussa Sissoko, Watford.

Rødt kort: Juraj Kucka (88), Watford.

Arsenal (4-4-1-1): Aaron Ramsdale – Takehiro Tomiyasu, Ben White, Gabriel, Nuno Tavares – Bukayo Saka (Gabriel Martinelli fra 90.), Albert Sambi Lokonga, Ainsley Maitland-Niles, Emile Smith Rowe (Mohamed Elneny fra 85.) – Alexandre Lacazette (Martin Ødegaard fra 68.) – Pierre-Emerick Aubameyang.

Watford (4-1-4-1): Ben Foster – Kiko, Nicolas N’Koulou, Craig Cathcart (Ashley Fletcher fra 90.), Danny Rose – Moussa Sissoko – Ismaïla Sarr, Ozan Tufan (João Pedro fra 61.), Juraj Kucka, Emmanuel Dennis (Cucho Hernández fra 73.) – Joshua King.

Everton – Tottenham 0-0

39.059 tilskuere.

Dommer: Chris Kavanagh.

Gult kort: Fabian Delph, Richarlison, Everton, Sergio Reguilón, Cristian Romero, Tanguy Ndombele, Oliver Skipp, Tottenham.

Rødt kort: Mason Holgate (90), Everton.

Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford – Séamus Coleman, Ben Godfrey, Michael Keane, Lucas Digne – Allan (Mason Holgate fra 83.), Fabian Delph (Tom Davies fra 60.) – Anthony Gordon, Andros Townsend, Demarai Gray (Jean-Philippe Gbamin fra 90.) – Richarlison.

Tottenham (3-4-3): Hugo Lloris – Cristian Romero, Eric Dier, Ben Davies – Emerson Royal, Oliver Skipp, Pierre-Emile Højbjerg, Sergio Reguilón (Matt Doherty fra 71.) – Lucas Moura (Giovani Lo Celso fra 71.), Harry Kane, Son Heung-min (Tanguy Ndombele fra 85.).

Leeds – Leicester 1-1 (1-1)

Mål: 1-0 Raphinha (25), 1-1 Harvey Barnes (27).

Dommer: Darren England.

Gult kort: Raphinha, Leeds, Wilfred Ndidi, Leicester.

Leeds (4-2-3-1): Illan Meslier – Stuart Dallas, Diego Llorente, Liam Cooper, Pascal Struijk – Adam Forshaw (Charlie Cresswell fra 90.), Kalvin Phillips – Raphinha, Rodrigo, Daniel James – Jack Harrison (Tyler Roberts fra 82.).

Leicester (4-3-3): Kasper Schmeichel – Timothy Castagne, Jonny Evans, Caglar Söyüncü, Ricardo Pereira – Youri Tielemans (Kiernan Dewsbury-Hall fra 76.), Boubakary Soumaré, Wilfred Ndidi – Harvey Barnes, Jamie Vardy, Ademola Lookman (James Maddison fra 79.).

Senere kampstart: West Ham – Liverpool (17.30).

Spilt lørdag: Manchester U. – Manchester C. 0-2, Brentford – Norwich 1-2, Chelsea – Burnley 1-1, Crystal Palace – Wolverhampton 2-0, Brighton – Newcastle 1-1.

Spilt fredag: Southampton – Aston Villa 1-0.