Bayern München påførte Freiburg sesongens første tap – Leipzig slo Dortmund

Freiburg kom til kampen mot serielederne fra München med seks seirer og fem uavgjorte på de første elleve kampene i ligaen. Der skulle det imidlertid stoppe for laget som innehar en sterk 3.-plass på tabellen med 22 poeng.

Leon Goretzka sendte Bayern i ledelsen etter en halvtimes spill. Thomas Müller fant Goretzka, som var iskald alene med Freiburg-keeper Mark Flekken.

Serielederne hadde i ettertid flere sjanser til å doble ledelsen, men mål nummer to lot vente på seg til et stykke ut i 2. omgang.

Da scoret Robert Lewandowski sitt 13. mål for sesongen etter 74 minutter. Alphonso Davies la inn til Leroy Sané, som misset i avslutningen. På bakerste stolpe ventet imidlertid polakken som skled inn 2-0-målet. På overtid reduserte Janik Haberer for Freiburg

Bayern skaffet seg med seieren en luke på fire poeng ned til Dortmund, som tapte i Leipzig.

Dortmund-tap

I oppgjøret mellom RB Leipzig og Dortmund endte det 2-1 til hjemmelaget etter at Christopher Nkunku sto for både mål og målgivende. Han sendte først vertene i ledelsen etter at han rundet keeper og satte ballen iskaldt i mål.

Men etter 52 minutter kom utligningen. Thomas Meunier slo en perfekt gjennombruddspasning til Marco Reus som løftet den over Leipzig-keeper Péter Gulácsi.

Etter 68 minutter falt avgjørelsen. Nkunku slo et fint innlegg til Yussuf Poulsen som skled inn 2-1-målet.

Klatrer

Med tapet innehar fortsatt Dortmund 2.-plass i serien med 24 poeng, mens Leipzig på sin side har begynt klatringen etter en svak sesongstart. Fasit der er 18 poeng på de elleve første kampene.

Bochum vant 2-0 over Hoffenheim, der Håvard Nordtveit var ubenyttet reserve, mens Arminia Bielefeld slo Stuttgart 1-0 borte. Wolfsburg sikret seier over Augsburg etter at Lukas Nmecha satte inn kampens eneste scoring etter et kvarters spill.

Wolfsburg innehar 4.-plass i ligaen, plassen foran Leipzig.

