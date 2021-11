Stadig usikkerhet rundt trenersituasjonen i Barcelona: – Gud bestemmer om jeg er trener mot Celta

Barcelona møter Celta borte lørdag, men det er ikke sikkert hvem som leder laget i det oppgjøret. Xavi har over en lengre periode blitt koblet til trenerjobben, og Daily Mail skriver onsdag at Xavi kommer til å bli offentliggjort som trener torsdag. Avisen skriver også at den tidligere midtbanemannen tar over som trener først etter landslagspausen.

Likevel er det ingenting som er sikkert foran La Liga-oppgjøret lørdag.

– Jeg kan ikke tenke på om jeg skal være trener om en dag eller ikke. Jeg vil hjelpe klubben, og jeg fortsetter å gjøre det jeg gjør. Det er ingen tvil om det. Gud bestemmer om jeg er trener mot Celta og avslutter uken i Vigo, eller på Estadi Johan Cruyff, sa den midlertidige hovedtreneren etter tirsdagens 1-0-seier over Dinamo Kiev.

Barjuan er til vanlig trener for Barcelona B, men har fått ansvaret etter at Ronald Koeman fikk sparken i slutten av oktober. Spørsmålet er nå om Barujan trener laget mot Celta før landslagspausen, eller om han returnerer til Barcelona B og kampen mot Sevilla B på lørdag.

