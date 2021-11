NFF ønsker pyroliberalisering

Det sa Bjerketvedt på en pressekonferanse på Ullevaal stadion tirsdag. Generalsekretæren sa at NFF nå har et tett samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), om å liberalisere reglene på en forsvarlig måte.

– Hvis det fortsetter med pyro på dette nivået, så er faren stor for at det kan skje en stor skade, og da blir det strengere håndtert og vi kan risikere at det blir et forbud, sier Bjerketvedt.

– Vi ønsker en lov om liberalisering, og rutiner som sikrer sikkerhet for publikum på arenaen, fortsetter han.

Bjerketvedt er imidlertid klar på at regelverket må beskytte de som ikke vil være involvert i pyroteknikken, og samtidig beskytter de som driver med det.

– Ingen ønsker en usikker og farlig situasjon på stadion. Vi er ganske enige om hvordan dette må være. Jeg tror at alle klubbene ønsker et trygt regelverk, som i tillegg kan åpne opp for pyro.

