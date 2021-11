Det kommer i så fall kun et døgn etter at Nuno Esperito Santo fikk sparken i London-klubben.

Conte ledet Inter til seriegull i Serie A sist sesong, men forlot klubben etter bragden. Nå skal han altså være klar for å ta over Tottenham, melder medier som Sky Sports og The Guardian.

Italieneren har tidligere ledet erkerival Chelsea til både ligagull og FA Cup-gull.

[ Nuno Espírito Santo ferdig som Tottenham-trener ]