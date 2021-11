Bedring for Malmö og Berget – men Chelsea vant 1-0

Malmö fikk oppreisning for 0-4-ydmykelsen i London for to uker siden, men må fortsatt se langt etter sitt første mesterligapoeng i høst, eller den første scoringen. I stedet tok det regjerende mesterlaget et nytt steg mot cupspillet. Hakim Ziyech scoret ledermålet i det 56. minutt etter flott forarbeid av Kai Havertz og Callum Hudson-Odoi.

Inntil da hang Malmö godt med i forsøket på å få oppreisning for en stygg resultatrekke i turneringen. Malmö hadde satt rekord ved å slippe inn minst tre mål i seks CL-kamper på rad, og laget sto med stygge 0-11 i de tre første kampene i høst.

Ansporet av et stort og entusiastisk publikum bød Malmö på tøff motstand og forsvarte seg bra. Chelsea måtte slite for sjansene. Den største i første omgang kom da Havertz i det 29. minutt nydelig ble spilt gjennom av Loftus-Cheek. Han ble hardt presset av Anel Ahmedhodzic, og skuddet fra hjørnet av 5-meteren ble reddet av keeper Johan Dahlin.

Den rutinerte målvakten, som i sin tid spilte norsk eliteserie for Lyn, sto for flere gode redninger, men skapte også spenning med noen bom i feltet og en unødvendig retur. Han fikk god hjelp fra lagkameratene, og da Berget i det 40. minutt vant en hodeduell med Marcos Alonso og nikket unna, jublet keeperen som for en scoring i motsatt ende av banen.

[ Wolfsburg slo tilbake mot Salzburg i mesterligaen ]

Stor sjanse

Som en mellomting mellom kant og back imponerte Berget særlig defensivt, men ga også offensive bidrag. På overtid i den første omgangen fikk Malmö en stor sjanse til å ta ledelsen da Sergio Peña slo en flott bakromsball. Antonio Colak nådde den bak ryggen på Thiago Silva og prøvde seg på volley, men traff ikke rent. Skuddet gikk utenfor.

En streng dommer kunne gitt Chelsea straffe da et hjørnespark fra Ziyech i det 55. minutt traff armen til Malmö-kaptein Lasse Nielsen inne i målgården. I stedet kom London-klubbens 500. mål i de europeiske klubbturneringene minuttet senere, etter flott spill.

Hudson-Odoi kombinerte flott med Havertz ute på høyresiden og slo et flatt innlegg hjemmeforsvaret ikke hang med på. Ahmedhodzic nådde ikkke fram med sitt klareringsforsøk, og ved lengste stolpe kunne Ziyech bare sette foten på ballen.

[ Antonio Conte ansatt som Tottenham-manager ]

Utslått

Baklengsmålet tok lufta litt ut av Malmö, og Thiago Silva var nær å doble ledelsen etter et hjørnespark i det 68. minutt. Ahmedhodzic reddet på streken. Litt senere måtte Dahlin redde alene med Havertz.

Mot slutten av kampen lå Berget nede etter at han fikk lagkamerat Adi Nalics albue i ansiktet dea de begge var i en løpsduell med Antonio Rüdiger. Han måtte byttes ut.

Chelsea tok sin tredje seier på fire kamper i høstens mesterliga og får 23. november sjansen til å revansjere det eneste tapet når Juventus kommer til Stamford Bridge i en liten gruppefinale.

Malmö får en ny sjanse til å sprekke nullen i mål- og poengkolonnene når Zenit St. Petersburg kommer til Skåne samme kveld.

[ Ajer og Berge mister Norges skjebnekamper – Solbakken og Lehne Olsen inn som jokere ]