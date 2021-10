Rødt kort og to annullerte mål da Crystal Palace slo Manchester City borte

Bare seks minutter var spilt da Wilfried Zaha satte inn 1-0 til gjestene. Conor Gallagher brøt høyt i banen og fant Zaha, som la ballen i lengste hjørne bak Ederson.

Mot slutten av 1.-omgang fikk City-stopper Aymeric Laporte direkte rødt kort da han felte Zaha som bakerste mann. Dermed spilte City med en mann mindre i hele den andre omgangen.

Så kom VAR i fokus to ganger på bare to-tre minutter etter timen spilt. Først trodde Zaha at han hadde gjort 2-0, men målet ble annullert. Det ble også scoringen til Gabriel Jesus minuttet like etter.

City presset på for mål på tampen, men det var Palace som scoret kampens andre da gjestene vartet opp med et perleangrep etter 88 minutter. Zaha fant Michael Olise, som la igjen til Gallagher. Unggutten hamret ballen via stolpen og i mål.

Dermed tapte City sin andre kamp for sesongen. Pep Guardiola og co. er nummer tre med 20 poeng. Opp til serieleder Chelsea er det fem poeng.

