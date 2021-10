Nordmenn nærmere MLS-sluttspill – Maars til finale tross straffemiss

Det drar seg til i kampen om sluttspillplasser. New York City halte i land 1-0-seier over Chicago Fire takket være et straffespark satt inn av Valentin Castellanos, og Deilas lag forsvarte 4.-plassen som vil gi hjemmekamp i første sluttspillrunde.

Kamara spilte hele kampen da DC United vant 1-0 over New York Red Bulls, og laget klatret forbi motstanderen til 7.-plassen som er den siste som gir sluttspilldeltakelse.

Målet ble satt inn av Kevin Paredes tidlig i oppgjøret. Nigel Robertha brøt gjennom på høyresiden. Hans innlegg gikk så vidt forbi Kamara inne i målgården, men ved lengste stolpe dukket Paredes opp og scoret.

[ Deila ledet New York City til klubbens største seier i historien ]

Poengrekord

Glesnes spilte hele kampen da Philadelphia Union spilte 2-2 borte mot Toronto. Med seier ville Union vært sluttspillklar, men laget ligger godt an på 3.-plass i øst.

New England Revolution vant 1-0 over Colorado Rapids og satte poengrekord for MLS-grunnspillet med 73. laget er 21 poeng foran nærmeste rival og har allerede sikret walkover til kvartfinale.

Bjørn Maars Johnsen og hans Montréal er klar for finale i det canadiske mesterskapet etter å ha slått Forge 8-7 på straffespark etter en målløs semifinale.

[ Kamara på topp i USA: Kan sikre seg gullstøvelen i MLS ]

Keeper ble matchvinner

Nordmannen ble byttet inn ved pause. Han skjøt sitt straffespark i tverrliggeren og var en av fem som ikke scoret. Montréal-keeper Sebastian Breza ble helt da han først reddet Forge-keeper Triston Henrys straffe og deretter satte inn den avgjørende straffen.

Motstander i finalen, der det blant annet står om en plass i Concacafs mesterliga, blir Toronto eller Pacific FC. De møtes i semifinale neste uke.

Montréal er i øyeblikket utenfor sluttspillplass i MLS, men er bare ett poeng bak DC United.

[ Prestisjeseier for Deila og New York City FC – nytt mål for Kamara ]