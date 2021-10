Ronald Koeman ferdig som Barcelona-trener

Det kunngjorde klubbpresident Joan Laporta da Barcelona-laget kom hjem fra hovedstaden, melder klubben på sitt nettsted. Der står det at klubben takker ham for hans arbeid og ønsker ham lykke til videre i karrieren.

Koeman slutter dermed i Barcelona litt over ett år etter at han inntok sjefsstolen i klubben.

Spanske medier har den siste tiden spekulert høyt på at Koeman sitter i trenerjobben på lånt tid. Samtidig har det vært vist til at Barcelona sliter tungt også økonomisk, og at det vil koste klubben dyrt å bytte trener.

Den nederlandske 58-åringen, som i sin tid spilte for klubben og ble matchvinner da klubben i 1992 vant mesterligaen (den gang serievinnercupen) for første gang, fikk trenerjobben i august 2020. Han overtok det sportslige ansvaret etter Quique Setién.

Laget vant den spanske cupen, men kom til kort i gullkampen i serien og ble nummer tre.

Tung høst

I sommer så Barcelona seg nødt til å gi slipp på superstjernen Lionel Messi. I tillegg måtte Antoine Griezmann ut av laget for å spare tunge lønnskostnader.

I høst har Barcelona slitt både i serien og mesterligaen, og laget er nede på 9.-plass i La Liga etter å ha tapt tre av sine fire siste seriekamper. Etter helgens hjemmetap i El Clásico mot Real Madrid ble det onsdag bortetap mot en annen hovedstadsklubb da Rayo Vallecano vant 1-0.

I mesterligaen tapte Barcelona 0-3 i sine to første kamper, mot Bayern München og Benfica, før laget halte i land 1-0-seier over Dinamo Kiev forrige uke. Det så ut til å kunne gi Koeman litt pusterom, men etter to nye tap var det over.

Fikk ikke hjelp

Etter nederlaget i El Clásico hadde Koeman kniven på strupen, og stjernene greide ikke å hjelpe ham onsdag. Sergio Busquets mistet ballen på midtbanen og Gerard Piqué ble fintet bort forut for Radamel Falcaos vinnermål for Rayo Vallecano, og i 2. omgang misset Memphis Depay straffe.

Koeman har tidligere hatt en rekke trenerjobber i klubbfotballen. Før ferden til Barcelona var han nederlandsk landslagssjef.

