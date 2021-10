Graham Hansen: – Håper dere ikke har sett mitt beste

Landslagssjef Martin Sjögren sa at han ikke tror han har sett «Caro» så god før, og Barcelona-spilleren fikk på pressekonferansen spørsmål om vi nå har sett det beste hun kan by på.

– Jeg håper ikke det. Jeg håper jeg har lang tid igjen av karrieren, med masse tid til å utvikle meg så jeg kan ta nye nivåer i årene som kommer, sa hun.

Hun vet at hun gjorde en meget god kamp. Belgierne ble driblet så mange ganger at de etter hvert ble redde for å gå på henne.

– Det er sikkert en kombinasjon av at de får respekt og at jeg er god til å finne rom som gjør at det blir vanskelig å få tak i meg. Jeg synes jeg er i veldig bra form om dagen. Jeg har det veldig bra i klubben, der jeg får spiile med veldig gode spillere. Jeg har tatt noen steg de siste årene og fått holde meg skadefri, bank i bordet.

26-åringen følte seg trygg på at laget kom til å slå tilbake etter 0-0-kampen i Polen.

– Jeg var veldig sikker på at vi kom til å vinne, for vi hadde to veldig gode treninger etter Polen-kampen. I dag viste vi at vi er et bra fotballag. Vi er ikke perfekte, og vi har fortsatt ting å jobbe med, men i dag slo vi det nest beste laget i gruppa ganske klart. Vi viste at vi er på riktig vei.

Hjemme

Graham Hansen jublet vilt etter det praktfulle raidet og skuddet som ga 2-0-ledelse.

– Det var veldig deilig å få score her på Ullevaal. Jeg er født og oppvokst rett borti her, og det er alltid spesielt å spille her. Jeg var på Lyn-kamp her hver søndag fra jeg var seks år gammel, sa hun.

Hun slo også corneren til det tidlige ledermålet som ble nikket inn av Guro Bergsvand, en annen spiller oppvokst nær stadion vest i Oslo.

– Jeg sa det til henne, at vi trives sinnssykt godt her. Det er liksom vårt andre hjem.

Norge pyntet ytterligere på sin fantastiske statistikk i VM-kvalifiseringskamper på hjemmebane. Den er nå 33 seirer og ett tap. Tapet kom i 2014 i en kamp da Norge allerede var gruppevinner og VM-klar.

Selvtillit

– Det er en ganske syk statistikk, særlig fordi vi har fått mye tyn for at ting går nedover. Det er en fryktelig god selvtillitsboost å ha med seg inn i hjemmekampene som står igjen, sa Graham Hansen.

Norge er langt fra VM-klar ennå, men på god vei.

– Sjansene var lyse før kampen, og de er enda lysere nå, men vi skal spille mot Polen og Belgia en gang til. Ofte er det bare to lag som peiser på i kvalifisering, men i vår gruppe er det tre lag som slåss om plassen. Det trigger oss til å være på tærne i hver kamp, sa Norges kaptein etter at laget svarte kritikerne.

– Jeg tror alle hadde behov for det. Mange kjente på at mye av kritikken ikke har vært berettiget. Vi er de første til å innrømme at det ikke var godt nok mot Polen, men vi fortjener at de såkalte ekspertene ser at vi møter gode lag.

