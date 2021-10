Tuchel med stikk mot PSG: – Føltes som jeg var en sportsminister

Ti måneder er gått siden den tyske trenerprofilen fikk sparken i PSG. I den perioden har Tuchel rukket å vinne Champions League med Chelsea og bli kritikerrost i England.

Nå uttaler han seg om hvor ulikt det er å være trener i de to styrtrike klubbene. Det gjør han i et intervju med Gazzetta dello Sport. I Frankrike måtte han bruke sine diplomatiske evner i tillegg til å være en god trener.

– Det er to vidt forskjellige klubber når det kommer til stil og organisering. I PSG føltes det som jeg var en sportsminister. Jeg måtte håndtere stjernespillernes familiemedlemmer og venner. I Chelsea har jeg en mye roligere arbeidsdag, sier Tuchel.

Han legger til at det er enklere å trene Chelsea-spissen Romelu Lukaku enn PSGs superduo Neymar og Kylian Mbappé.

Tuchel tok Paris Saint-Germain til to serietitler i løpet av sine to og et halvt år i klubben. Han oppnådde også cupsuksess, men greide ikke å ta laget hele veien i Champions League. Nærmest var han i 2020 i 0-1-tapet for Bayern München i finalen.

