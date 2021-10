Antonio matchvinner mot tannløst Tottenham

Byderbyet var lenge en jevn affære før Michail Antonio dukket opp i feltet og scoret etter et hjørnespark. Antonio fikk stå helt alene og prikke inn scoringen fra kloss hold.

Tottenhams superspiss Harry Kane har ikke scoret i to kamper på rad for Tottenham siden kampene mot Aston Villa og Newcastle 21. mars og 4. april i vår. Etter at han scoret sesongens første i 3-2-seieren mot Newcastle sist, var han relativt anonym mot West Ham.

Det var en stillingskrig i 1. omgang, der Kane var nærmest like før pause, men headingen ble mesterlig stoppet av Lukasz Fabianski.

Etter 72 minutter kom den avgjørende scoringen fra Antonio.

«Spurs» presset på mot slutten, men de største sjansene uteble for de liljehvite, som måtte tåle tap etter to strake seire i ligaen.

Med seieren er West Ham oppe i to strake ligaseire.

