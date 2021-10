Solskjær: Fernandes usikker før storkampen

Uniteds norske manager snakket om to-tre usikre kort før Liverpool-kampen.

– Jeg håper jeg kan ta ut et lag der alle spillerne er klare. Det kan hende jeg er uten to-tre spillere. Bruno kan være en av dem. Han gjør alt han kan for å bli klar, sier Solskjær.

Portugiseren skal ha pådratt seg en smell mot slutten av mesterligamøtet med Atalanta onsdag. Torsdag skal angivelig problemene ha forverret seg.

– Gjør alt han kan

Om Fred sier Solskjær:

– Akkurat nå kan jeg ikke si for sikkert om han blir klar eller ikke, men han kommer til å gjøre alt han kan for å bli klar til kampen og hjelpe oss.

United vant kampen mot Atalanta 3-2 etter en formidabel snuoperasjon. 0-2 ble til 3-2-seier. Cristiano Ronaldo ble matchvinner på tampen.

Solskjærs mannskap har ikke vunnet i ligaen siden midt i forrige måned og trenger sårt en seier. To tap og én uavgjort har det blitt på de tre siste kampene. Dersom United taper søndagens kamp er de sju poeng bak Liverpool.

– Man går ut for å ta tre poeng i hver kamp man spiller for Manchester United. Å eventuelt være sju poeng bak Liverpool så tidlig i sesongen er et stort gap. Liverpool er et av lagene vi prøver å ta igjen, og vi er i tillegg bare ett poeng bak dem hvis vi vinner.

– Gjøre utrolige ting

Liverpool er tabelltoer, poenget bak serieleder Chelsea. Trener Jürgen Klopp tror ikke United er så fornøyd med de resultatene de har fått så langt denne sesongen.

– Men vi vet alle at de er i stand til å gjøre utrolige ting, og det har vi allerede sett eksempler på. Jeg forbereder laget til en kamp mot en veldig god motstander, og en kamp der de er på hjemmebane og vi er på bortebane.

For Klopp sin del har han tilnærmet lik full tropp til søndagens storkamp. Unntaket er Thiago, som ikke er tilbake i vanlig trening.

– Han blir ikke klar til søndag, men kanskje han blir klar litt før landslagspausen om noen uker, kanskje litt etter den. Han trener ikke med ball, men har løpetrening og det er positivt. Men vi må bare vente og se, sier Klopp, som også meddeler at Curtis Jones kan rekke søndagens kamp.

